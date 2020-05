Menicon: Ausbau von Tageslinsen-Produktionsstätte abgeschlossen

Flächenerweiterung im Werk in Kamigahara, Japan ermöglicht zusätzliche Produktlinien

Der Kontaktlinsenhersteller Menicon Co. hat die Flächenerweiterung seiner Tageslinsen-Produktionsstätte in Kakamigahara, Japan erfolgreich abgeschlossen. Das Werk wurde 2015 als Produktionsstätte für die Tageslinse Miru 1day UpSide errichtet, die im Frühjahr 2018 in Deutschland eingeführt wurde.Um die weltweit erhöhte Nachfrage nach Tageslinsen zu bedienen, hat Menicon im Dezember 2018 mit der geplanten Flächenerweiterung begonnen. Diese sah den Bau zweier zusätzlicher Stockwerke vor, mit dem Ziel, die Effizienz der Prozesse zu verbessern und die Produktionskapazitäten zu erhöhen. Dieses Bauprojekt wurde vor kurzem abgeschlossen. Die neue nutzbare Fläche wurde mit nun fast 20.000 Quadratmetern nahezu verdreifacht.

Gegenwärtig verfügt Menicon über fünf Produktionslinien für die Tageslinse Miru 1day UpSide; die Flächenerweiterung ermögliche die Installation von bis zu 15 zusätzlichen Linien. Die Anzahl der Linien soll schrittweise erhöht werden. Für das Werk in Kakamigahara hat Menicon ein Produktionssystem etabliert, das die hohen Qualitätsstandards erfülle, die der Herstellung von Kontaktlinsen zugrunde liegen. Ebenfalls im Vordergrund stünden dabei neben effizienten Prozessabläufen auch die Sicherheit der Mitarbeiter sowie Umweltaspekte.