Menicon: Bloom Day angekündigt

Ergänzung des Myopia Control Management System

Menicon gibt bekannt, dass es eine Vereinbarung mit Visioneering Technologies, Inc (VTI) zur Vermarktung und zum Verkauf der NaturalVue MF-Kontaktlinsen von VTI in Europa getroffen hat. NaturalVue MF multifokale, weiche Tageslinsen sind für den täglichen Gebrauch zur Korrektion der refraktiven Myopie und der Myopie-Progressionskontrolle bei nicht-aphaken Personen mit gesunden Augen mit bis zu -12,00 Dioptrien indiziert. Sie werden von Menicon in Europa als Menicon Bloom Day unter dem Menicon Bloom Myopia Control Management System vermarktet.

Diese Ankündigung folgte kurz nach der Einführung des Menicon Bloom Myopia Control Management Systems in den Niederlanden im Juni, das zunächst die Einführung von Menicon Bloom Night beinhaltete, der ersten und einzigen CE-zugelassenen orthokeratologischen Kontaktlinse zur Myopiekontrolle in Europa. Mit der Aufnahme von Menicon Bloom Day in das Menicon Bloom Myopia Control Management System ist Menicon das weltweit einzige Unternehmen, das sowohl orthokeratologische als auch weiche Kontaktlinsen anbietet, die speziell für die Myopiekontrolle in Europa zugelassen sind. Die vollständige Markteinführung wird für das Jahr 2020 in den wichtigsten europäischen Märkten erwartet.

Dr. Hidenari Tanaka, CEO, Menicon Co. Ltd. kommentierte dies: „Wir freuen uns sehr über die Erweiterung unseres Menicon Bloom Myopia Control Management Systems um die Tageslinsen NaturalVue MF von VTI. Wir sind bestrebt, im Rahmen unseres Menicon Bloom Myopia Control Management Systems ein starkes und flexibles Produktportfolio aufzubauen, um Kontaktlinsenspezialisten weltweit eine breitgefächerte Palette von on-label Optionen zur Myopiekontrolle anzubieten. Wir glauben, dass das weltweit zunehmende Ausmaß der Myopie ein umfassendes und fundiertes Vorgehen erfordert, und wir haben dies als eine wichtige Initiative innerhalb unserer Entwicklungsprogramme identifiziert.“