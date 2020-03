Menicon: Das Team wächst weiter

Gleich vier neue Kollegen

Das Menicon Team wächst weiter: gleich vier neue Kolleginnen und Kollegen verstärken die Durchschlagskraft des Vertriebsteams.

Alle neuen Kollegen verfügen über langjährige Erfahrung in verschiedenen Bereichen der Augenoptik und bereichern das Menicon Team mit einem breitgefächerten Wissensschatz.

Michael Schwarzenhölzer übernimmt die Verkaufsleitung für Deutschland und Österreich. Er blickt auf viele Jahre Erfahrung in der Kontaktlinsenbranche zurück und war bereits in mehreren augenoptischen Unternehmen tätig.

Nach vielen Jahren in unterschiedlichen Positionen in einem deutschen augenoptischen Filialunternehmen, wechselte Jörg Eberhardt im September 2019 die Seiten und kümmert sich nun um die Menicon Kunden in Ostdeutschland.

Bereits seit September 2018 ist Anna Schecklein bei Menicon für verschiedene Projekte im Vertrieb tätig. Im Herbst 2019 hat sie das Gebiet Baden-Württemberg als Gebietsleiterin übernommen.

Die Kunden in dieser Region wurden bis dahin von Jonas Hilscher betreut, der ab sofort als Key Account Manager Großkunden von Menicon betreuen wird.

Für die Schweiz konnte Marcel Zischler als Country Manager gewonnen werden. Seit November 2019 unterstützt er den Geschäftsaufbau von Menicon in der gesamten Schweiz.