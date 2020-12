Menicon: Digitale Round Table Diskussionen

(opti)mize your contact lens business

Das Jahr 2020 wird sicher als ganz besonderes Jahr in die Geschichte eingehen. Viele Dinge, die vorher unmöglich oder schwierig erschienen, sind in der Krise selbstverständlich oder sogar überlebenswichtig geworden. So zum Beispiel der „kontaktlose“ Kontakt mit Kunden, der Einsatz verschiedenster Online Tools, die verstärkte Nutzung von Services wie z.B. die Direktlieferung an Verbraucher.

Die Zeichen standen auch vor Corona bereits auf Wandel. Online Handel, die zunehmende Marktpräsenz und -macht von großen Anbietern zwingt unabhängige Augenoptiker dazu, ihre Position im Markt zu überdenken und zu festigen.

In drei digitalen Round Table Diskussionsrunden mit Kontaktlinsenspezialisten und Branchenkennern werden diese Themen, mit dem Schwerpunkt auf der Kontaktlinse diskutiert.

Die Diskussionsrunden werden von Marcel Zischler moderiert. Die Teilnahme ist kostenlos.

Themen und Termine:

Erfolg mit multifokalen Kontaktlinsen – das unentdeckte Potenzial (Seh-)Lösungen für Best Ager

Termin: Mittwoch, 20. Januar, 18:30 bis 19:30 Uhr.

Termin: Mittwoch, 20. Januar, 18:30 bis 19:30 Uhr. Transformation im Kontaktlinsen-Markt: Haben Sie einen Plan?

Warum die Kontaktlinse (nicht nur) in der Corona-Krise das Ass im Ärmel ist

Termine:

Donnerstag, 21. Januar, 09:00 bis 10:00 Uhr.

Mittwoch, 27.Januar, 18:30 bis 19:30 Uhr.

Infos und Anmeldung auf https://www.menicon.de/professional/fortbildung

Alle Veranstaltungen werden aufgezeichnet und können hinterher noch für 3 Wochen auf http://www.menicon.de abgerufen werden.