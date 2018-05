Menicon: Drei neue Gesichter im Vertriebsteam

Melanie Köckenbauer, Manfred Margreiter und Josef Neumann übernehmen Gebiete in Österreich und Hessen

Im Menicon Vertriebsteam arbeiten drei neue Mitarbeiter/innen: Bereits im Dezember hat Melanie Köckenbauer die Arbeit als Gebietsleiterin in Ostösterreich aufgenommen. Sie hat zuvor in Kontaktlinsen-Instituten in Wien gearbeitet und mehrere Jahre Kontaktlinsen angepasst.

Seit 1.4.2018 ist außerdem Manfred Margreiter in Westösterreich unterwegs. Er ist gelernter Augenoptikermeister. In den letzten Jahren hat er ein Augenoptik-Fachgeschäft in Kitzbühel geleitet und bringt ebenfalls viel Praxiserfahrung mit in den Job. Damit ist das Team Menicon Österreich nun komplett.

Zusätzlich hat zum, 1.5.2018 hat Josef Neumann das Gebiet Hessen übernommen. Auch er ist Augenoptikermeister und seit über 20 Jahren in der Augenoptik tätig. Die letzten 10 Jahre hat er eine Augenoptik-Filiale in Frankfurt geleitet und dort auch viele Kontaktlinsen angepasst. Alle drei freuen sich darauf, ihren Kunden mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.