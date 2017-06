Menicon: Frauenpower im Verkaufsteam

Vertriebsteam neu aufgestellt

Gleich drei neue Mitarbeiterinnen verstärken seit Frühjahr diesen Jahres das Menicon Vertriebsteam. Jede von Ihnen ist in der Augenoptik fachlich versiert und bringt praktische Erfahrungen aus unterschiedlichen Bereichen des Berufsfeldes mit.

Nach 10 Jahren Tätigkeit als Filialleiterin und Fachtrainerin für ein deutsches Augenoptik-Unternehmen, betreut die Augenoptikmeisterin Stefanie König nun die Menicon Kunden in Ostdeutschland. Sabrina Steinmann, ebenfalls Augenoptik Meisterin mit langjähriger Praxiserfahrung im augenoptischen Fachgeschäft und in einer Augenklinik kümmert sich um die Kunden in Niedersachsen und Thüringen. Stefanie Karatas möchte als Diplom Ingenieurin für Augenoptik, mit über 10 Jahren Erfahrung im Bereich Kontaktlinse, ihre kompetente Ansprechpartnerin für das Vertriebsgebiet Nordrhein-Westfalen sein.

Mit den drei Neuzugängen sind nun alle Verkaufsgebiete besetzt, und Menicon kann sein Ziel, allen Kunden ein verlässlicher Partner zu sein, weiter vorantreiben.