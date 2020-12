Menicon: Kooperation mit AR-Kontaktlinsen-Entwickler

Entwicklungsvereinbarung mit Mojo Vision für intelligente Kontaktlinsenprodukte

Der Kontaktlinsenhersteller Menicon und Mojo Vision, das Unternehmen für Invisible Computing, gaben bekannt, dass beide Unternehmen am 21. September 2020 eine gemeinsame Entwicklungsvereinbarung geschlossen haben.

Mojo Vision entwickelt aktuell mit Mojo Lens eine intelligente Kontaktlinse. Mit Hilfe von Augmented Reality (AR) soll diese Bilder, Symbole und Texte in das natürliche Sichtfeld des Trägers einblenden, ohne die Sicht zu behindern, die Mobilität einzuschränken oder soziale Interaktionen zu behindern.

Im Rahmen der Vereinbarung werden Mojo und Menicon eine Reihe von Machbarkeitsstudien durchführen, die das Fachwissen beider Unternehmen nutzen. Dabei wird die jahrzehntelange Erfahrung von Menicon in der Entwicklung und Herstellung von gasdurchlässigen Kontaktlinsen mit der Mikroelektronik von Mojo, der Systemintegration und der Innovation von Verbraucherprodukten kombiniert. Die Bereiche der Zusammenarbeit werden sich unter anderem auf Kontaktlinsenmaterialien, Reinigung und Anpassung konzentrieren. Sollten sich die Machbarkeitsstudien als erfolgreich erweisen, können Mojo und Menicon in Zukunft eine weitergehende Zusammenarbeit in Betracht ziehen.

„Unsere Entwicklungsvereinbarung mit Menicon ist ein bedeutender Schritt nach vorn für Mojo und Mojo Lens“, sagte Drew Perkins, CEO und Mitbegründer von Mojo Vision. „Während wir bei der Entwicklung unserer intelligenten Kontaktlinsentechnologie weiterhin Fortschritte machen, wird uns die Zusammenarbeit mit Menicon wertvolle Erkenntnisse liefern, die unseren Fortschritt beschleunigen können. Menicons Team aus erfahrenen Fachleuten wird Mojo eine bedeutende Expertise in der Kontaktlinsenforschung und -entwicklung bringen. Wir freuen uns auf eine lange, produktive Arbeitsbeziehung.“

„Diese Vereinbarung mit Mojo ist ein wichtiger Schritt bei der Ausweitung der Technologie-Initiativen von Menicon“, kommentierte Dr. Hidenari Tanaka, Präsident von Menicon Co Ltd. „Als Pionier auf dem Gebiet der Kontaktlinsen ist Menicon seit 70 Jahren bestrebt, seinen Kunden sichere und innovative Kontaktlinsen zu liefern, und wir arbeiten ständig daran, die Lebensqualität von Kontaktlinsenträgern weltweit zu verbessern. Mojo ist ein innovatives Unternehmen mit einer Technologieplattform und einer Vision für die Zukunft des Kontaktlinsentragens, die mit den Bestrebungen von Menicon übereinstimmt. Wir glauben, dass beide Unternehmen Fähigkeiten und Technologien zusammenbringen können, die die erfolgreiche Entwicklung eines wirklich bahnbrechenden Produkts unterstützen werden.“