Menicon: Live Webinare

Kostenlose Weiterbildung via Internet

Obwohl bis auf weiteres in den Räumlichkeiten von Menicon in Frankfurt keine Präsenzseminare stattfinden, müssen Menicon Kunden nicht auf Fortbildungsmöglichkeiten verzichten: Ab sofort bietet Menicon Live Webinare zu verschiedenen Themen rund um die Kontaktlinse an.

Die Themen sind vielfältig, von „A wie Ansprache“ bis „Z wie Z Night (Ortho K)“. Die Webinare dauern maximal 60 Minuten und lassen sich so leicht in den Arbeitsalltag integrieren. Die Teilnahme ist kostenlos.

Für diejenigen, die wenig Zeit haben und in kleineren Häppchen lernen wollen, gibt es ein umfangreiches eLearning-Angebot. Infos und Anmeldung unter: https://www.menicon.de/professional/fortbildung