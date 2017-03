Menicon: Marketing und Professional Service ausgebaut

Fortbildung wird bei Menicon in Zukunft noch größer geschrieben.

Das Seminarangebot der „Menicon Academy“ wird in 2017 massiv ausgebaut. Dafür wurde das Team in den letzten Monaten mit ausgewiesenen Spezialisten auf ihrem Gebiet erweitert:

Im November 2016 übernahm Ellen Fries die Leitung der Marketing und Professional Service Abteilungen. Ebenfalls neu im Team ist Claudia Wagner, die sich zusammen mit Anna Buhr vorrangig um die Weiterbildung der deutschen Kunden kümmert.

In Österreich erhielt Christian Schneegaß Verstärkung durch Robert Maier. Damit ist Menicon hervorragend aufgestellt: mit einem starken Team aus erfahrenen Profis und einem Seminarkonzept, dessen Themen und Inhalte dem Augenoptiker das Rüstzeug verleihen, sich durch zusätzliche Kompetenz hervorzuheben.