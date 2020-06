Menicon: Umzug des Versandzentrums

Mehr Platz und verbesserte Verkehrsanbindung

Menicon gab bekannt, dass sein European Distribution Centers (EUDC) von Rödermark in das knapp 25 km entfernte Offenbach am Main umgezogen ist. Der Umzug fand im April 2020 statt, nachdem der Platz im erst 2018 eröffneten Logistikzentrum in Rödermark nach kurzer Zeit zu klein geworden war. Das neue Objekt in Offenbach mit eigenem Gelände, liegt noch näher am Flughafen Frankfurt und an weiteren Zusteller-Hubs. Es gab durch den Umzug keine Lieferausfälle oder sonstige Verzögerungen.

Weltweit wächst die Nachfrage nach Austausch-Kontaktlinsen stetig. Um dieser erhöhten Nachfrage nachkommen zu können, baute Menicon in 2018 das Menicon European Distribution Center (EUCD) in Rödermark bei Frankfurt am Main auf. Die zentrale Lage mitten in Europa und die günstigen Verkehrsanbindungen haben den Vorteil, dass Menicon Austausch-Kontaktlinsen sehr schnell innerhalb Deutschlands, aber auch in alle Welt geliefert werden können. Ein erfahrenes Team ist für die hoch komplexen logistischen Prozesse für die Produkte sowie für die Abwicklung der Logistik für internationale Großkunden verantwortlich. Von Offenbach aus werden die Produkte in alle Europäischen Länder, aber auch nach Australien, Südamerika und in die USA geliefert. Des Weiteren werden hier die Bestellungen über die Menicon Kundenbindungssysteme MELS und FLEXLENS abgewickelt. Circa 25 motivierte Mitarbeiter arbeiten jeden Tag daran, alle Bestellungen schnell und zuverlässig abzuwickeln.

Die Wahrung eines hohen Servicelevels, Präzision und eine hohe Liefergeschwindigkeit stehen dabei für Menicon im Vordergrund. Die Investitionen am deutschen Standort Offenbach bringen weitere Vorteile mit sich. So werden innerhalb Deutschlands bis 15:00 Uhr bestellte Produkte am nächsten Tag, in anderen Ländern in 1-2 Arbeitstagen zugestellt.

Die neue Logistik in Offenbach bietet schon jetzt 50% mehr Fläche als zuvor, und in den Standort wird weiter investiert. Durch den geplanten Neubau einer zusätzlichen Halle werden die logistischen Kapazitäten zusätzlich erhöht. Sie soll 2021 fertiggestellt werden.