Menicon: Umzug und neue Geschäftsleitung

Veränderung in der Firmenleitung

Seit 1. April gibt es bei Menicon jeweils einen Geschäftsführer für die Bereiche Vertrieb/Marketing DACH, für Logistik/Supply Chain Europa sowie für den kaufmännischen Bereich aller Geschäftsbereiche mit Sitz in Deutschland.

Bastian Riebold ist Augenoptikermeister und nun verantwortet er als Geschäftsführer die Bereiche Vertrieb und Marketing in der DACH Region. Riebold ist bereits seit über 11 Jahren bei Menicon, zuletzt als Vertriebsleiter DACH.

Nikolaos Balauras ist Dipl. Ingenieur Augenoptik und nun trägt er nun die Gesamtverantwortung für das Europäische Distributionszentrum inkl. Supply Chain in Offenbach. Balauras war vorher bereits seit fünf Jahren bei Menicon in den Bereichen Logistik und IT tätig.

Michael Bachmann ist studierter Betriebswirt und verfügt über viele Jahre Erfahrung im Bereich Finance. Seit 2017 kümmert er sich bei Menicon um den Bereich Finanzbuchhaltung und ist nun im Bereich Business Support für alle kaufmännischen Belange des Unternehmens verantwortlich.

Anton Scherer hat zum 31. März nach über fünf Jahren äußerst erfolgreicher Arbeit sein Amt als Geschäftsführer abgegeben, wird jedoch dem neuen Geschäftsführer-Team weiterhin als Berater zur Seite stehen.

Menicon hat sich ambitionierte Ziele gesetzt. So möchte das Unternehmen in den nächsten Jahren seine Marktanteile im Bereich Austauschlinsen weiter ausbauen und dazu passende Dienstleistungskonzepte entwickeln. Gleichzeitig soll das umfangreiche Portfolio an formstabilen Kontaktlinsen, Ortho K- und Keratokonus-Linsen sowie Pflegemitteln gestärkt werden. Außerdem möchte das Unternehmen Maßstäbe im Bereich Myopie Management setzen.

Zudem hat Menicon im Frühjahr 2020 ein neues europäisches Logistikzentrum in Offenbach eröffnet und somit die verfügbare Lagerfläche um 50% erweitert. Um der ständig wachsenden Nachfrage nach Austausch-Kontaktlinsen nachkommen zu können, wird dort zurzeit eine zusätzliche Halle angebaut. Diese soll bis Ende 2021 fertig gestellt sein. Da das neue Distributionszentrum auch viel Bürofläche bietet, ist nun auch der Vertrieb für die DACH-Region von Frankfurt nach Offenbach umgezogen.

Die neue Adresse ist ab sofort:

Menicon GmbH

Heinrich-Krumm-Str. 1-3

63073 Offenbach