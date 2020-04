Menicon: Vertriebsteam erhält erneut Zuwachs

Drei neue Gebietsleiter seit Anfang 2020 im Einsatz

Seit dem Jahresbeginn haben drei erfahrene Vertriebler die Tätigkeit als Gebietsleiter bei Menicon aufgenommen.

Pierre Furman kümmert sich um die Menicon Kunden in Österreich Ost. Er ist gelernter Augenoptiker und hat als solcher viel Berufserfahrung gesammelt, zunächst in den USA, in den vergangenen 10 Jahren mit der Leitung zweier augenoptischer Fachgeschäfte in Graz.

Auch Thomas Neuner bringt langjährige Vertriebserfahrung mit, darunter fast 18 Jahre als Gebietsleiter bei einem Kontaktlinsenhersteller. Er übernimmt die Betreuung der Menicon Kunden in Nordost-Bayern.

Jürgen Bergdolt bereichert das Menicon Team im Süden Deutschlands. Mehrere Jahre als Gebietsleiter bei unterschiedlichen Kontaktlinsen-Herstellern machen ihn zu einem kompetenten Ansprechpartner für die Kunden im südlichen Bayern und Allgäu.