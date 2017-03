Messe: 50 Jahre Silmo Paris

2017 als Jubiläums- und Übergangsjahr

Die Silmo Paris feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Dabei richtet sich die Messe auf die Zukunft aus und will die Rolle als zentraler Dreh- und Angelpunkt der französischen und internationalen Augenoptikbranche und des Brillenhandels bestätigen. In den letzten 50 Jahren hat die Silmo Paris ihr Engagement und ihre Nähe zu den Unternehmen immer wieder unter Beweis gestellt. Im Rahmen ihrer Expansion wurden nicht nur neue Marken und Designer eingebunden, sondern die Messe verstand es auch, sich an Marktentwicklungen anzupassen. Heute gilt sie als effiziente Business-Plattform mit einem konstanten Angebot an Betreuungsleistungen für Aussteller und Besucher.

Ein Ziel ist, den Austausch interaktiver Inhalte vor, während und nach der Messe zu fördern. Um dieses Ziel zu erreichen wurden Info- und Schulungstools, wie etwa Online-Dienste, digitales Magazin Trends by Silmo, Trendforen, Silmo d’Or oder die Silmo Academy entwickelt.

Seit ihrer Gründung hat die Silmo Paris ihren Einflussbereich erweitert. Weitere strategische Standorte wie die Silmo Istanbul oder die Silmo Sidney sollen dabei helfen, den hohen Erwartungen von Märkten mit starkem Potenzial gerecht werden zu können. Dieser Ansatz zielt darauf ab, die internationale Position der Silmo Paris zu stärken. Darüber hinaus sollen Unternehmen die Möglichkeit haben, sich bei Bedarf auf ihrer Reise zu vielversprechenden Märkten professionell begleiten zu lassen.

2017 ist Jubiläumsjahr. Es soll als Jahr konstruktiver Veränderungen in die Geschichte der Messe eingehen, so wird es doch den Aufbruch in die nächsten 50 Jahre markieren.