Mido 2020: Coronavirus zwingt zur digitalen Plattform für asiatische Aussteller

Präsentation neuer Produkte online

Die Umstände bzgl. der Verbreitung des Coronavirus, wird die meisten ausstellenden Unternehmen aus China daran hindern, an der Mido 2020 teilzunehmen. Infolgedessen findet in diesem Jahr „Fair East“ (Pavillon 7), in dem sich traditionell die Asiatische Aussteller präsentieren, nicht statt

Um die Auswirkungen dieser Situation zu verringern, wird Mido den Ausstellern, die nicht an einer digitalen Plattform teilnehmen können, die Möglichkeit geben, ihre neuen Produkte online zu präsentieren, und den registrierten Besuchern, sie anzusehen und direkt mit den entsprechenden Unternehmen in Kontakt zu treten. Mido4U.com ist seit Montag, den 17. Februar für die Aussteller und ab Montag, 24. Februar für die Besucher aktiv.

„Es ist ein kleiner, aber wichtiger Beitrag zur Unterstützung unserer chinesischen und asiatischen Kollegen, an die wir unsere Gedanken und Solidarität richten, die mit ihrer Teilnahme seit so vielen Jahren an Mido teilnehmen", erklärte Mido-Präsident Giovanni Vitaloni