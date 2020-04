MIDO 2020: Komplettabsage!

Endgültiges Aus für 2020 - neuer Termin 6.-8. Februar 2021

Die Entscheidung, die 50. Ausgabe die MIDO auf 2021 zu verschieben, sei schwierig, aber unvermeidlich und wurde vom Vorstand der weltweit führenden Brillenmesse getroffen, heißt es in der aktuellen Meldung der Organisatoren.

„Die anhaltende Covid-19-Pandemie in Italien und ihre rasche Ausbreitung auf den Rest der Welt sowie Zweifel an der globalen Normalisierung der Krise haben uns gezwungen, die schmerzhafte, aber entscheidende Entscheidung zum Schutz von Ausstellern und Besuchern sowie Käufern zu treffen und Stakeholder, Mitarbeiter und alle, die an der Organisation, Verwaltung und dem Betrieb der Messe beteiligt sind“, sagte MIDO-Präsident Giovanni Vitaloni. „Die Ausgabe zum 50-jährigen Jubiläum wird auf 2021 verschoben und wir sind überzeugt, dass sie der Brillenindustrie in Italien und im Ausland neues Leben einhauchen wird. Unser Fokus und der aller Branchenfachleute liegt darauf, einem gesunden Wirtschaftssystem neue Vitalität zu verleihen, das - obwohl es durch die Krise der öffentlichen Gesundheit gebremst wird - nie seine treibende Kraft verloren hat.“

Die 50. Ausgabe der MIDO findet etwa drei Wochen früher als gewöhnlich statt: Samstag bis Montag, 6. bis 8. Februar 2021 auf der Fiera Milano Rho.

„Es ist eine bedeutende Änderung, die wir für die Ausgabe 2020 angekündigt hatten, fuhr Vitaloni fort. Indem wir das Datum um einige Wochen verschieben, können wir dem Brillengeschäft weltweit und in Italien einen zusätzlichen Schub verleihen.





„In diesen verwirrenden Zeiten bemühen sich nationale und internationale Unternehmen in einem anhaltenden Szenario sinkender Einnahmen und steigender Kosten um ein Gleichgewicht zwischen der Notwendigkeit, weiter zu arbeiten, und der wesentlichen Aufgabe, die Sicherheit ihrer Mitarbeiter zu gewährleisten.

Aus diesem Grund möchten wir Unternehmen vergewissern, dass, sobald die Pandemie ihren Höhepunkt erreicht hat, sie sich darauf verlassen können, ihre Kollektionen, Maschinen, ophthalmologischen Innovationen und technischen Erfindungen auf der MIDO präsentieren zu können und jeweils in ihrem eigenen Spezialgebiet wieder Geschäfte tätigen zu können.

Durch den Zusammenhalt zwischen Ausstellern und Besuchern im Klima eines wiederhergestellten Vertrauens, kann die MIDO eine entscheidende Rolle bei der Erholung spielen“, fügte er hinzu.

Und während wir auf die MIDO 2021 warten, ist die digitale Plattform MIDO4U eine wichtige Ressource, die Aussteller (die sich dafür entscheiden) mit internationalen Käufern zu verbinden. „Natürlich kann die digitale Plattform keine tatsächliche Messe ersetzen, auf der sich Menschen unterhalten können“, fährt Vitaloni fort, „aber sie ist ein zugängliches Mittel für reale, wenn auch virtuelle Interaktion, das der Branche eine

tragfähige Möglichkeit bietet, weiterhin Geschäftsbeziehungen aufzubauen.



Wir freuen uns, Sie am 6., 7., 8., 2021 zu sehen. Passen Sie auf sich auf."