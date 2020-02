Mido 2020: Verschoben!

Weniger als eine Woche vor geplantem Start

Nach den jüngsten Meldungen in Italien zur aktuellen Lage des Infektionsgrades mit dem Coronavirus, in denen Italien zwei Tote zu beklagen hatte, reagierte der Verwaltungsrat der Mido mit einem Treffen am gestrigen 22. Februar, um eine strategische Reaktion auf den CoVID-19-Notfall in Bezug auf die für den 29. Februar bis zum kommenden Februar geplante Mido-Ausgabe festzulegen und zu definieren.

Die Organisatoren haben demnach bekannt gegeben, dass der Verwaltungsrat beschlossen hat, die Mido-Ausgabe 2020 auf zwischen Ende Mai und Mitte Juni zu verschieben. Die Termine werden aktuell noch festgelegt.

„Wir haben diese Entscheidung aus Respekt vor der aktuellen alarmierenden Situation sowie vor unseren Ausstellern und Besuchern getroffen“, sagte Giovanni Vitaloni, Präsident von Mido. "Da sich diese Gesundheitskrise in Italien entwickelt, konnten wir uns nur dafür entscheiden, die Ausgabe 2020 von Mido zu verschieben. Wir haben innerhalb eines Jahres sofort einen Zeitrahmen definiert und ausgewählt, der den Anforderungen der Brillenindustrie auf nationaler und internationaler Ebene gerecht werden kann.

Wir sind uns bewusst, dass diese Entscheidung Branchenfachleute, Aussteller, Einkäufer, Pressevertreter, Optiker und alle Mitarbeiter der Mido, einschließlich unserer Mitarbeiter, dazu verpflichtet, ihre Teilnahme neu zu planen, was erhebliche Auswirkungen auf alle internen Organisationen hat.

Es wird doppelt so schwierig sein, da wir nur noch eine Woche von der Show entfernt sind, aber wir können unmöglich daran denken, unser 50-jähriges Jubiläum zu feiern, in denen die Welt – und insbesondere unser Land jetzt – eine solche internationale Krise erlebt.

Wir vertrauen jedoch darauf, dass unsere Aussteller und Besucher, die Medien und alle Beteiligten angesichts der aktuellen Situation, die alarmierend ist und sich ständig weiterentwickelt, unsere Entscheidung verstehen werden. Unser Verantwortungsbewusstsein als Geschäftsleute, vor allem aber als Menschen gegenüber unseren Familien, unseren Kindern und Kollegen hat uns dazu gezwungen, etwas zu tun, was uns gerade für diese Sonderausgabe besonders schwer fällt.

Die neuen Termine für Mido 2020 werden in den kommenden Tagen bekannt gegeben, damit die Aussteller ihre Präsenz auf der Messe unter Berücksichtigung möglicher neuer Entwicklungen und Anweisungen der zuständigen Behörden, die sich mit dieser Gesundheitskrise befassen, entsprechend der Vorgehensweise neu planen können.

Zudem wird auch die Verfügbarkeit des Platzangebots auf dem Messegelände Rho Fiera Milano bestimmend sein, mit deren Verwaltung wir ständig in Kontakt sind.“