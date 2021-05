Mido 2021: Alles digital im Juni

Konzept der virtuellen Messe-Ausgabe 2021 vorgestellt

Das internationale Eyewear-Event Mido geht dieses Jahr mit einer außergewöhnlichen Ausgabe auf die Bühne, das die Veranstalter nun präsentiert haben: ein Juni-Termin statt der üblichen Februar-Termine und eine virtuelle Premiere mit einem neuen 360°-Format, das dank der neuen Plattform, die am 28. Mai ihre Premiere feiert, ein innovatives Erlebnis bieten soll. Alles im Hinblick auf die Präsenzveranstaltung auf der Messe Mailand vom 12. bis 14. Februar 2022.

Die Mido 2021 | Digital Edition hält mehrere Gelegenheiten und Initiativen bereit: Eine Sonderveranstaltung "A new way of seeing" eröffnet die Veranstaltung am 5. Juni mit einem besonderen Gast; dem Fotografen Albert Watson, der aus seiner Sicht den transformativen Moment, den die Welt durchläuft, und die neuen Sichtweisen auf alles, was uns umgibt, schildern wird: Schönheit, Zusammenleben, Natur, Technologie und die Zukunft. Die für den 6. Juni geplante Veranstaltung geht ins Herz von Mido und spricht zwei grundlegende Aspekte der Brillenindustrie an, – Mode und Design – durch die Begegnung von fünf Talenten aus verschiedenen Welten, vier erfolgreichen Vertretern der Modewelt und vier vielversprechenden Designern der Branche.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder Termine mit WGSN: Future Consumer 2022, Millennial and Genx Priorities, The Future Shopper und Eyewear Trends. Ein besonderer Schwerpunkt wird auf innovative und ökologisch nachhaltige Materialien gelegt, dank des Beitrags von Materially und den drei Veranstaltungen, die während der Messe stattfinden: Biomaterially, Transformed Waste, Perfect Beauty.

Die Stände, Lounges und Räume werden virtuell und bieten bis zum 31. Dezember sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag Veranstaltungen, Treffen und Geschäftsmöglichkeiten, Ausstellung von Produkten und Möglichkeiten des Online-Handels.

Der BeStore Award wird um eine neue Kategorie bereichert. In diesem Jahr wird neben den Design- und Innovationspreisen, die von einer internationalen Expertenjury vergeben werden, auch der Your BeStore Award verliehen, bei dem alle Besucher die Möglichkeit haben, über die Plattform für ihr bevorzugtes Optikzentrum abzustimmen.

Alle Updates zur Veranstaltung werden online auf der Website www.mido.com und den offiziellen Social-Media-Kanälen verfügbar sein.