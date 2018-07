Mister Spex: 10 Jahre, 10 Stores

Erste Filiale in Münster eröffnet

Mister Spex eröffnete gestern seinen neuen Store in Münster. Erst im Frühjahr hatte Mister Spex drei stationäre Geschäfte eingeweiht, jeweils im Main-Taunus-Zentrum nahe Frankfurt, in Erfurt sowie in Essen. Nun folgt der nächste Streich in Nordrhein-Westfalen – die inzwischen fünfte Filiale in dem Bundesland.

Der neue Store präsentiert Kunden auf einer Verkaufsfläche von 106 m² mehr als 1.000 Brillen- und Sonnenbrillenmodelle und ermöglicht ihnen zugleich Zugriff auf das gesamte Online-Sortiment mit über 9.000 Modellen von mehr als 100 Marken.

„Wir sehen viel Potential in der lokalen Präsenz von Mister Spex in Nordrhein-Westfalen. Die Nachfrage nach unseren kombinierten Angeboten aus On- und Offline ist in Deutschlands bevölkerungsstärkstem Bundesland stark ausgeprägt – das haben schon unsere ersten vier Stores in NRW bewiesen“, erklärt Jens Peter Klatt, Vice President Multichannel bei Mister Spex. „Münster ist ein wichtiger Standort, da wir hier über 300.000 Einwohner verschiedener Altersklassen ansprechen, inklusive einer Vielzahl von Studenten. Die Lage des Stores punktet zudem durch die Nähe zu den Münster Arkaden und zum Prinzipialmarkt. Wir freuen uns auf die Fahrradhauptstadt!“

„Auch im zehnten Jahr nach dem Start unseres Onlineshops in Deutschland wollen wir den Brillenkauf vor allem kundenorientiert gestalten“, erläutert Dr. Mirko Caspar, Geschäftsführer von Mister Spex, die Strategie des Unternehmens. „Was im April 2008 als kleines Online-Startup begann, ist heute mit mehr als drei Millionen zufriedenen Kunden Europas erfolgreichster Online-Optiker. Passend zum Jubiläum erreichen wir mit Münster nun den Meilenstein von insgesamt zehn Stores. Unser Fokus liegt auch in Zukunft darauf, alle Vorteile des Onlineshoppings, wie Schnelligkeit, Preistransparenz und Sortimentsvielfalt, mit innovativen Retailangeboten und Services der Offline-Welt zu verknüpfen. Ohne Kompromisse!“