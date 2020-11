Mister Spex: Ausbau der Leadership-Position

Sortiment um Audio-Brillen erweitert

Mister Spex führt seit Herbst erstmals auch Audio-Brillen und -Sonnenbrillen in seinem Portfolio und baut damit seine Position als Innovationstreiber in der Optikbranche weiter aus. So bietet Mister Spex seit dem 29. Oktober Audio-Sonnenbrillen von Bose im Online-Shop für Kundinnen und Kunden in der DACH-Region. Zudem können sie Bose-Modelle direkt vor Ort in ausgewählten Mister Spex Stores ausprobieren. Im November folgen im deutschen und österreichischen Online-Shop Designer-Audio-Brillen und -Sonnenbrillen der österreichischen Marke Fauna.

Fauna-Geschäftsführer Ferruccio Bottoni über die Partnerschaft mit Mister Spex: „Ein neues Produkt, das auch noch so innovativ wie unsere Brille ist, auf den Markt zu bringen gelingt nur mit starken Partnern. Mit Mister Spex haben wir einen großartigen europäischen Partner gefunden, der unseren Pioniergeist mit uns teilt.“

Dr. Mirko Caspar, Geschäftsführer von Mister Spex, ergänzt: „Innovation und die neuesten Technologien sind seit Anfang an zentraler Treiber von Mister Spex und Bestandteil unserer DNA. Sie sind die Grundlage, um unseren Kundinnen und Kunden den Brillenkauf radikal zu erleichtern und diesen innovativ sowie gleichzeitig individuell zu gestalten. Zum einen entwickeln und optimieren wir schon immer Services und Tools, bei denen die Customer Experience einfacher, inspirierender und kundenorientierter wird. Dazu gehören zum Beispiel unsere virtuelle Brillenanprobe und der Online-Sehtest. Zum anderen wollen wir die neuesten Marken und Produkttrends anbieten. Daher ist es nur logisch, dass wir zukunftsweisende Produkte wie die Audiobrillen von Bose und Fauna in unser Portfolio aufnehmen.“