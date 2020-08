Mister Spex: Ausbau des Managements

Teamverstärkung

Im August übernahm Sebastian Dehnen die Rolle des Chief Financial Officer (CFO) Mister Spex. Er steuert die globale Leitung der Bereiche Finance sowie Legal und berichtet an Gründer und Geschäftsführer Dirk Graber. Sebastian Dehnen verfügt über mehr als zehn Jahre Berufserfahrung im strategischen und operativen Finanzmanagement im internationalen Umfeld.

Sebastian Dehnen folgt auf Tobias Streffer, der sich zukünftig noch stärker dem Thema Data Management, insbesondere im Bereich Business Intelligence, widmet und dies in der neu geschaffenen Position als Chief Data & Corporate Development Officer (CDO) vorantreiben wird. Tobias Streffer ist seit über neun Jahren im Team von Mister Spex und hat das Unternehmen im Finance- und Legal-Bereich maßgeblich aufgebaut und weiterentwickelt. Die personelle Entwicklung geht einher mit der Unternehmensstrategie, dem Bereich Data Management noch mehr Gewicht zu verleihen. Zusätzlich wird er das Thema Corporate Development in enger Abstimmung mit der Geschäftsführung verantworten. Er berichtet ebenfalls direkt an Dirk Graber.

Sebastian Dehnen war zuletzt bei AutoGravity Corp., ansässig in Irvine (Kalifornien), als CFO beschäftigt und trieb dort maßgeblich die strategische Unternehmensentwicklung mit der Einführung eines App-basierten Vehicle-Subscription-Modells voran. Zuvor war er als globaler CFO und COO der car2go Group tätig und leitete die Merger-Vorbereitungen zwischen car2go und DriveNow. Weitere berufliche Stationen waren unter anderem leitende Controlling-Positionen bei Daimler Mobility Services GmbH, verbunden mit dem Aufbau und der Verantwortung sämtlicher M&A-Aktivitäten, sowie Projektleiter bei EY im Bereich Advisory Services mit dem Fokus auf Konsolidierungsprojekte.

Sebastian Dehnen studierte Wirtschaftswissenschaften mit dem Fokus auf Strategie und International Management an der Bergischen Universität Wuppertal. Im Anschluss promovierte er berufsbegleitend mit dem Fokus auf Internationalisierungsstrategien in Emerging Markets.