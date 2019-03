Mister Spex: Bezahlung smart und sicher

Zusammenarbeit für sicheres Payment mit Computop

Im Rahmen seiner Omnichannel-Strategie hat Mister Spex bereits 10 Stores eröffnet und plant im laufenden Jahr den weiteren Ausbau. Für die Zahlungsabwicklung in seinen Stores setzt Europas führender Online-Optiker auf die Omnichannel-Lösung des Payment Service Providers Computop.

Mit dem Anschluss an das Computop Paygate ist Mister Spex in den Filialen auch auf das moderne Zahlen mit dem Smartphone vorbereitet: Apple Pay und Google Pay können am POS akzeptiert werden. Im Händler-Backend kann Mister Spex die Zahlungen und Gutschriften schnell und komfortabel bearbeiten und auswerten. Die Einbindung an die Zahlungsplattform von Computop lässt außerdem alle Optionen für die Zusammenführung der Transaktionen aus Online- und stationärem Geschäft offen.

Computop-Geschäftsführer Stephan Kück dazu: „Wir freuen uns, Mister Spex beim Ausbau des Filialnetzwerks unterstützen zu dürfen. Mit der Integration unserer Zahlungsplattform ist unser Kunde für eine weitere Expansion gut gerüstet.“

„Als Onlinehändler war es für uns erstaunlich, dass Erstattungen für POS-Zahlungen nicht bei allen Payment-Service-Providern genauso automatisiert referenziert werden können, wie wir dies von unseren Webshop-Zahlungen kennen“, sagt Holger Krause, Product Manager Multichannel bei Mister Spex. „Das Computop Paygate bietet uns eine einheitliche Lösung für alle Transaktionen. Darüber hinaus haben wir Computop im Lauf der Einführung als einen verlässlichen Partner kennen und schätzen gelernt.“