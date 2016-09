Mister Spex: Bilanz gezogen

Fünf Jahre erfolgreiche Partnerschaft mit stationären Augenoptikern

Das Partnerprogramm von Mister Spex wurde im August 2011 von Geschäftsführer Dirk Graber ins Leben gerufen. Was zunächst mit 23 Augenoptikern und 30 Filialen in Deutschland begann, entwickelte sich zu einem stetig wachsenden, europaweiten Partner-Netz mit inzwischen 550 beteiligten Augenoptikern. Dieses bietet den Mister Spex-Kunden zusätzliche Serviceleistungen durch stationäre Optiker, wie Sehtests, Kontaktlinsen- und Brillenanpassungen. Mit der Ausweitung des Programms auf Österreich im Juni 2014 und die Schweiz im Oktober 2015 erschloss Mister Spex weitere Kernmärkte im Offline-Bereich. Seit Mai 2016 gehören auch rund 20 Augenoptiker in den Niederlanden zum Partnerportfolio des Online-Optikers. Mit seinem wachstumsstarken Netzwerk beansprucht Mister Spex in Deutschland – gemessen an der Anzahl der Shops – den dritten Platz, gleich hinter den Filialisten Apollo und Fielmann.