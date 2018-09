Mister Spex: Die neue Ökologie des Sehens.

Von der Generation Maulwurf zu den jungen Alten

Im Auftrag von Mister Spex hat das Institut für Trend- und Zukunftsforschung (ITZ) unter der Leitung von Dr. Eike Wenzel einen Blick in die Zukunft des Sehens geworfen: Megatrends wie die Digitalisierung stellen die Augengesundheit vor noch nie da gewesene Herausforderungen. Ein Report über Chancen, Trends und die Zukunft des Sehens.

Laut einer Umfrage von YouGov im Auftrag von Mister Spex hat bereits knapp die Hälfte der Deutschen (46%) bei der Nutzung von digitalen Geräten schon einmal eine Verschlechterung ihrer Sehkraft bemerkt*. Insbesondere junge Menschen sind von einem dramatischen Anstieg an Kurzsichtigkeit betroffen: Rund 47% der 25- bis 29-Jährigen in Europa** leiden inzwischen unter dieser Form der Fehlsichtigkeit – Tendenz steigend. Das ITZ spricht in diesem Zusammenhang von einer heranwachsenden „Generation Maulwurf“.

Wie schützen wir unsere Augen vor den Folgen der Digitalisierung – und welche Chancen ergeben sich zugleich aus dem technologischen Fortschritt? Dr. Eike Wenzel vom Institut für Trend- und Zukunftsforschung erkennt drei große Trends rund um das Thema „Sehen“, die zukünftig maßgeblich unsere Gesellschaft beeinflussen werden, und zieht eine eindeutige Bilanz: „Für die kommenden Jahre brauchen wir eine neue Ökologie des Sehens. Angefangen von unseren internetaffinen Jungen bis hin zu den neuen jungen Alten, die im Job und im Alltag rund um die Uhr von Bildschirmen umgeben sind. Es ist höchste Zeit, proaktive Gesundheitsvorsorge für unsere Augen ernst zu nehmen und zu etablieren.“

Trend 1: Achtsames Sehen als Lebensstil

Die Entwicklung in Richtung Entschleunigung und Achtsamkeit ist in unserer Gesellschaft allgegenwärtig. Doch während ein größeres Gesundheitsbewusstsein und verstärkter Fokus auf das eigene Wohlbefinden schon weit verbreitet sind, ist dies bei den eigenen Augen noch nicht der Fall. Bewusste Auszeiten, eine gesunde Ernährung und Entspannungsübungen wie beispielsweise Augen-Yoga schaffen wichtige Gegenpole zum bildüberfluteten Alltag und können nachhaltig und effektiv die Sehkraft erhalten und verbessern.

Trend 2: Gutes Sehen als Schlüsselkompetenz für die Arbeitswelt

Gutes Sehen ist eine Grundvoraussetzung, um auf dem Arbeitsmarkt langfristig erfolgreich und wettbewerbsfähig zu sein. Bereits dreiviertel aller Beschäftigten arbeiten rund um die Uhr am Bildschirm*** – umso wichtiger, dass sich Arbeitgeber und -nehmer der Verantwortung, auch sich selbst gegenüber, im Umgang mit Laptop, Smartphone und Co. bewusstwerden. Dazu gehört eine Sensibilisierung für die möglichen negativen Auswirkungen auf die Augengesundheit.

Trend 3: Lebenslanges Sehen als Vision

Die Digitalisierung beinhaltet gleichermaßen viele innovative Ansätze und Chancen, um den Alltag und das Sehen in Zukunft zu erleichtern und zu verbessern. So wird beispielsweise bereits intensiv an digitalen Lösungen im Bereich der Diagnostik geforscht: Ein Netzhaut-Scan-Algorithmus soll künftig Auffälligkeiten und Abweichungen im Auge aufzeigen, um schnell und effektiv Krankheiten zu erkennen.

Bis 2030 wird gutes Sehen, die Augengesundheit und damit auch die Optik-Branche einen neuen gesellschaftlichen Stellenwert einnehmen. Und dabei steht laut Dr. Eike Wenzel nicht nur die „Generation Maulwurf“ im Fokus: „Angesichts des demografischen Wandels werden erhaltende, gesundheitliche Maßnahmen immer wichtiger: Die Gesellschaft wird zwar immer älter – die neue Generation Ü60 fühlt sich jedoch durchschnittlich zehn bis fünfzehn Jahre jünger. Die sogenannten „Down-Ager“ sind interessiert, neugierig und Lifestyle orientiert. Ein entscheidender Treiber für unsere digitalen Gesundheitsmärkte der Zukunft.“ In Folge dessen wird sich daher die Rolle des Optikers maßgeblich wandeln, so der Zukunftsforscher: „Neben dem klassischen Handwerk gilt es, die individuellen Bedürfnisse und Wünsche in allen unterschiedlichen Lebensphasen der Menschen zu verstehen und ganzheitliche Antworten und Lösungen hinsichtlich der gesundheitlichen Versorgung der Augen anzubieten.“

* Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der 2053 Personen zwischen dem 27.07.2018 und 30.07.2018 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

** Die Daten wurden im Rahmen der bundesweiten Repräsentativumfrage zum DGB-Index Gute Arbeit 2016 erhoben

*** „Moderne Bildschirmarbeit. Arbeit in der digitalisierten Welt sicher und gesund gestalten“, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin auf http://www.baua.de