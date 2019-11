Mister Spex: Erster Store in Sachsen-Anhalt

Neueröffnung in Magdeburg

Onlineoptiker Mister Spex eröffnete im Magdeburger Allee-Center seinen neuen Store. Das Geschäft bietet Kunden auf einer Verkaufsfläche von mehr als 90 m² rund 900 Brillen und Sonnenbrillen. Mit dem neuen Geschäft betreibt Mister Spex insgesamt 15 eigene Stores in ganz Deutschland.

„Wir freuen uns, mit Magdeburg unser erstes Geschäft in Sachsen-Anhalt zu eröffnen“ sagt Jens Peter Klatt, Vice President Multichannel bei Mister Spex. „Das Allee-Center bietet als Standort im Herzen der Landeshauptstadt die perfekte Gelegenheit, Bestands- und zukünftige Kunden gleichermaßen für unser trendorientiertes Sortiment und unsere Fachexpertise zu begeistern. Wir bei Mister Spex wollen, dass Kunden der Brillenkauf Spaß macht. Daher liegt unser Fokus darauf, dass sie sich bestens aufgehoben fühlen und dank unseres breiten Sortiments sowie Optikerfachwissens genau die Brille finden, die am besten zu ihnen passt und die sie mit genauso viel Freude wie Selbstbewusstsein tragen können.“

Nachdem im Februar 2016 das erste Geschäft im Berliner Einkaufszentrum Alexa eröffnete, folgten bis heute weitere Läden an folgenden Standorten: in der Berliner Schloßstraße, im Centro in Oberhausen, Bremen, Bochum, Dortmund, im Main-Taunus-Zentrum in Sulzbach, Erfurt, Essen, Münster, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, Hannover und nun Magdeburg. Das Store-Konzept wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, darunter 2016 mit dem Red Dot Design Award sowie 2017 mit dem POPAI D-A-CH Award und dem renommierten iF Design Award in der Disziplin „Interior Architecture“.