Mister Spex: Expansion in Baden-Württemberg

Neue Stores in Reutlingen und Heidelberg

Nachdem Mister Spex im Dezember 2019 in Stuttgart und Karlsruhe seine ersten Stores in Baden-Württemberg eröffnete, folgen nun zwei weitere Standorte in dem Bundesland. Am 20. Mai ging Reutlingen an den Start und am 18. Juni wird Heidelberg seine Türen öffnen. Damit betreibt Mister Spex in Baden-Württemberg vier eigene Stores und deutschlandweit insgesamt 29, inklusive des im Juni öffnenden Standorts in Düsseldorf.

Während der Store in Reutlingen Kunden auf mehr als 90 m² Verkaufsfläche ein vielseitiges Sortiment bietet, gibt es in Heidelberg mehr als 600 Modelle auf rund 60 m2.

„Wir freuen uns, unser Angebot in Baden-Württemberg weiter auszubauen“ sagt Jens Peter Klatt, Vice President Retail bei Mister Spex. „In Reutlingen sprechen wir als Teil der Metropolregion Stuttgart zahlreiche Bestandskunden und neue Besucher an. Die Lage ist zudem durch die Nähe zu Tübingen und Metzingen attraktiv, da wir hier Studierende genauso wie Shoppingaffine Besucher anziehen. Unser Fokus liegt schließlich darauf, dass der Brillenkauf zum Shopping-Erlebnis wird, Spaß macht und dank unserer Fachexpertise einfach ist.“

„Heidelberg ist als bekannte Universitätsstadt ebenfalls ein Top-Standort, der auch durch die Nähe zu vielen Großunternehmen punktet“, ergänzt Klatt. „Der Store befindet sich mit der Hauptstraße in einer der längsten Fußgängerzonen Europas, was zum Flanieren einlädt. Eine Besonderheit findet sich in dem Standort darin, dass wir die denkmalgeschützten Säulen des Stores als Teil des Consulting Desks, an dem Kunden beraten werden und ihren Kauf abschließen, integriert haben. Ob in Baden-Württemberg oder in anderen Bundesländern: Wir glauben an die Zukunft und den nachhaltigen Erfolg der von uns gewählten Top-Standorte. Dank unserer erfolgreichen Omnichannel-Strategie bieten wir das Beste der Welten Online und Offline – so sind wir langfristig und gerade in Krisenzeiten wie diesen sehr gut aufgestellt, um Kunden zu ermöglichen, ihr Einkaufserlebnis nach ihren eigenen Wünschen zu gestalten. Ob vor Ort oder im Online-Shop. Das erleben wir nicht nur auf Kundenseite, sondern auch als Arbeitgeber. Immer mehr Augenoptiker schließen sich diesem zukunftsweisenden Konzept an.“