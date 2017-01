Mister Spex: Lensstore heißt jetzt Mister Spex

Zusammenarbeit intensiviert

Bereits 2012 übernahm Mister Spex die Mehrheit des schwedischen Branchenprimus Lensstore. Nach vier Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit entschied man sich nun gemeinsam für eine einheitliche Markenpräsenz unter der Dachmarke Mister Spex.

Der stetig wachsende E-Commerce-Markt in Skandinavien ist die ideale Basis für eine erfolgreiche Expansion der Marke Mister Spex. „Wir wollen auch in Skandinavien eine neue Art des Brillenkaufs nachhaltig etablieren“, erläutert Caspar die Pläne des Unternehmens. Nach eigenen Websites in Deutschland, Frankreich, Spanien, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden sowie Großbritannien ist Mister Spex nun auch in Schweden unter http://www.misterspex.se aktiv – Finnland und Norwegen werden zeitnah folgen.

Für die Leitung der nordischen Unternehmensdivision konnte Mister Spex zwei herausragende Köpfe gewinnen, die Mister Spex in Skandinavien in enger Zusammenarbeit mit dem Management-Team in Berlin entwickeln und ausbauen werden. Nils Rådström und Johan Nordström, die Beide auf langjährige Erfahrungen in digitalen Geschäftsmodellen und im Einzelhandel sowie dem Aufbau von Marken und Unternehmen in den skandinavischen Ländern zurückgreifen können, übernehmen zum 1. Februar 2017 als CEO und Managing Director die Verantwortung für die Geschäftsführung des Unternehmens in Schweden, Finnland und Norwegen.