Mister Spex: Lockerung der Corona-Beschränkungen

Wiedereröffnung der Mister Spex-Stores

Mister Spex hat mitgeteilt, in dieser Woche sein seine Stores schrittweise unter strengen Hygieneauflagen wiederzueröffnen. So werden zunächst 13 der bestehenden 22 Geschäfte mit eingeschränkten Ladenöffnungszeiten an den Start gehen. Am Mittwoch, dem 22. April, öffneten die Stores in Berlin-Steglitz, Bremen, Leipzig und Erfurt. Am heutigen Freitag, dem 24. April, folgen Stuttgart, Karlsruhe, Oberhausen, Bochum, Münster, Magdeburg, Berlin-Spandau sowie die Mall of Berlin. Das Geschäft im Berliner Einkaufszentrum Alexa ist wieder ab Montag, dem 27. April, offen. Kunden können diese Stores zunächst von 13 bis 18 Uhr aufsuchen.

Ab dem 29. April sollen dann alle Mister Spex-Stores wieder geöffnet sein. Die Öffnungszeiten werden ab diesem Datum zudem auf 11 bis 19 Uhr erweitert. Der Fokus liegt auf im Voraus gebuchten Terminen. Das Unternehmen werde die aktuelle Situation in den folgenden Tagen und Wochen kontinuierlich bewerten und sich dabei eng an den Vorschriften und Empfehlungen der Bundesregierung orientieren, um daraufhin Öffnungszeiten gegebenenfalls weiter auszudehnen. Neueröffnungen sind ab der ersten Maiwoche geplant, heißt es.

Zum Schutz der Gesundheit von Kunden und Mitarbeitern setzte Mister Spex vor Ort auf verstärkte Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen. Dazu gehören unter anderem Abstandsregelungen, Schutzmasken für Kunden und Mitarbeiter, Handschuhe bei Brillenanpassungen und Sehtests sowie regelmäßiges Reinigen und Desinfizieren von Händen, Oberflächen, Refraktionsräumen und Produkten. Kontaktlinsenanpassungen finden bis auf Weiteres nicht statt, der Erwerb von Kontaktlinsen sei weiterhin möglich. Beim Einkauf liege der Schwerpunkt auf kontaktlosen Zahlungsmöglichkeiten. Bestellungen von Brillen werden zudem an eine vom Kunden gewählte Adresse versandt, sobald diese fertig gestellt wurden.

Mister Spex hatte seine Stores am 23. März geschlossen. Das Online-Geschäft konnte weiterhin in vollem Umfang betrieben werden und verzeichnete nach eigener Aussage ein stabiles Wachstum. In dieser Zeit erweiterte Mister Spex sein Online-Angebot um zusätzliche Services wie einen Online-Sehtest und kostenfreie Abholungen von Retouren durch die DHL.