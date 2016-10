Mister Spex: Management Team verstärkt

Katrin Kapteyn übernimmt Funktion als CPO

Katrin Kapteyn übernimmt mit sofortiger Wirkung die Bereiche Produktentwicklung und User Experience (UX) sowie Category Management und Business Intelligence bei Mister Spex. Sie folgt damit auf Hannes Schrödter, der zum Ende des Jahres das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt.

„Mister Spex hat in den vergangenen Jahren neue Maßstäbe in der Optik-Branche gesetzt. Diese Vorreiterrolle gilt es weiter auszubauen, weshalb es mein erklärtes Ziel ist, den Kunden online aber auch offline eine einzigartige, intuitive Kauferfahrung zu ermöglichen, die sowohl im allgemeinen Prozess als auch durch zusätzliche Services ihresgleichen sucht“, erläutert Katrin Kapteyn ihre ehrgeizigen Ziele für ihre neue Rolle bei Mister Spex. Die 38-jährige verfügt über umfangreiche Expertise im Online-Produktmanagement und -marketing und 13 Jahre Erfahrung im Topmanagement bei richtungsweisenden Internet-Playern wie Ebay, Mirapodo, My Toys und Immobilienscout24.

Die ehemalige Basketball-Nationalspielerin studierte Betriebswirtschaftslehre und Kommunikationswissenschaft an der Freien Universität Berlin und der Ruhr-Universität Bochum. Im Anschluss begann sie ihre Karriere bei Ebay Deutschland als Product Manager Buyer Experience. Ihre weitreichende Erfahrung in Bezug auf digitale Transformation, E-Commerce und Online-Marktplätze sammelte sie in den nachfolgenden Jahren in Führungspositionen unter anderem bei Immobilienscout24 und der Mirapodo GmbH, woraus ihr fundiertes Wissen über optimale Online-Strategien im Mode- und Lifestyle-Segment resultiert. Eine Leidenschaft von Katrin Kapteyn ist der Aufbau von Start-Ups – für Siemens hat sie die Ubimake GmbH, ein Venture im Bereich Industrie 4.0 und 3D-Druck, aufgebaut. Als Chief Marketing Officer war sie für die Kundenerfahrung und das Marketing verantwortlich. Zuvor hatte sie bereits mehrere Jahre als Director Product die Mirapodo GmbH mit aufgebaut. Sie ist zudem Co-Founderin der Speedboat Group, eine Unternehmensberatung für digitale Innovation und Transformation bei Mittelständlern und Konzernen.

In ihrer Position als Chief Product Officer berichtet Katrin Kapteyn direkt an Geschäftsführer Dr. Mirko Caspar. „Wir freuen uns darauf, die Customer Experience bei Mister Spex über alle Kanäle und Länder auf ein neues Level zu heben“, erklärt Caspar. „Katrin ist eine optimale Ergänzung für unser Management Board“.