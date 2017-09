Mister Spex: Mit DISQ-Award ausgezeichnet

Zum vierten Mal als einer der besten Online-Shops ausgezeichnet

Bereits zum vierten Mal in Folge wurde Mister Spex vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) der Preis als Deutschlands bester Online-Shop in der Kategorie „Optics“ verliehen.

Im Vorfeld der Award-Vergabe führten das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender N-TV eine Verbraucherbefragung durch, um die besten Online-Shops zu ermitteln. Dafür wurden in einem digitalen Panel rund 35.000 Meinungen von Kunden zu ihren Ansprüchen an Online-Shops erhoben. Im Rahmen der Befragung wurden sechs Leistungsbereiche untersucht: Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebot, Kundenservice, Internetauftritt, Versand und Rücksendung sowie Bestell- und Zahlungsbedingungen. Aus den fast 400 Unternehmen wurden Preisträger in 37 Kategorien gekürt. Mister Spex gehört dabei zu den drei Top-Unternehmen, die mit einem Award im Bereich „Optics“ ausgezeichnet wurden.

„Ein Award, der uns bereits zum vierten Mal praktisch direkt von unseren Kunden verliehen wird, erfüllt uns mit besonders großem Stolz“, erklärt Mirko Caspar, Geschäftsführer bei Mister Spex, die Besonderheit des Preises. „Das zeigt uns, dass wir mit unserer kundenorientierten Strategie und dem Fokus auf erstklassigem Service genau den richtigen Weg gehen und diesen weiterhin kontinuierlich ausbauen“, so Caspar weiter.

Die Verleihung fand am 21. September im Rahmen einer feierlichen Gala in der Berliner Bertelsmann-Repräsentanz statt. Entgegengenommen wurde der Preis von Carsten Hennig, Head of International, bei Mister Spex.