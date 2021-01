Mister Spex: Neuer Chief Technology Officer (CTO)

Karl Pitrich verstärkt das Management-Team

Karl Pitrich übernimmt zum Jahresbeginn die Rolle als Chief Technology Officer (CTO) bei Mister Spex und folgt damit auf André Neubauer, der Mister Spex nach über fünf Jahren im Spätsommer 2020 verlassen hatte. Karl Pitrich verfügt über mehr als 20 Jahre strategische und operative Erfahrungen in den Bereichen IT, Software Engineering und Softwareproduktentwicklung und ist Experte im Bereich agiler Organisationen. Bei Mister Spex verantwortet er die IT und berichtet in seiner Position direkt an Gründer und Geschäftsführer Dirk Graber.

Zuvor war Karl Pitrich seit 2017 als Expert Associate Partner bei McKinsey Digital tätig. Er war dort Co-Lead der Agile Practice in EMEA und in den Bereichen Technologie, Digital Business Building sowie agilen Organisationen aktiv und unterstützte unter anderem Klienten aus dem öffentlichen Sektor, der Automobilindustrie, im Telekommunikationsbereich sowie dem Banking in Europa und Lateinamerika.

Von 2014 bis 2017 leitete er die Softwareentwicklung bei der HolidayCheck AG mit Hauptaugenmerk auf Vereinfachung der technischen Architektur, einer Migration in die Cloud sowie dem Aufbau zwei neuer Entwicklungsstandorte. Zudem war er Gründer von vier Unternehmen: Neben zwei Consulting-Firmen für Linux Software war er Co-Gründer der B2B-Marketplace Plattform Lusini.de sowie von Paperium, einer digitalen Notizbuchlösung. In beiden Unternehmen war er ebenfalls als CTO tätig.

Neben seinen breiten Erfahrungen in Softwareproduktentwicklung, Cloud-Plattformen und E-Commerce ist Karl Pitrich Mentor und Coach für seine Fachbereiche und deckt dabei auch Themen wie agile Organisation, Vorgehensmodelle und Skalierungs-Frameworks ab. Er studierte Informatik an der University of Kent in Canterbury und absolvierte zahlreiche Ausbildungen und Trainings im Kontext Agilität.

Dirk Graber über seinen neuen CTO: „Innovative und integrierte digitale Lösungen sind fest in unserer DNA verankert und ein wesentlicher Fokus unserer strategischen Ausrichtung. Wir bieten unseren Kunden schon heute eine Customer Experience, die in dieser Form in der Augenoptik einzigartig ist. Zusammen mit Karl Pitrich als neuem CTO werden wir unsere Tech-Expertise strategisch ausbauen und die Customer Experience darüber aufs nächste Level bringen, um so unsere Rolle als Innovationstreiber und Omnichannel-Marktführer in der Augenoptik weiter voranzutreiben.“