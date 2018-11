Mister Spex: Neuer CMO

Christian Hoya übernimmt Führungsposition bei Onlineoptiker

Gestern startete Christian Hoya bei Mister Spex als neuer Chief Marketing Officer. Er übernimmt die Leitung des gesamten Marketings und berichtet als Mitglied des Managements direkt an Geschäftsführer Dr. Mirko Caspar. Christian Hoya folgt auf Dr. Jens Reich, der die Position als CMO seit März 2016 inne hatte. Jens Reich wird in die USA ziehen und dort seine berufliche Laufbahn weiter vorantreiben.

Christian Hoya studierte Betriebswirtschaftslehre und Unternehmensführung an der WHU – Otto Beisheim School of Management und der University of Texas at Austin mit den Schwerpunkten Finance, Accounting und Marketing. Nachdem er 2008 seinen Bachelor of Science erhielt, begann er sein Masterstudium im Bereich Accounting und Finance an der London School of Economics. Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums arbeitete er in der britischen Hauptstadt als Marketing Director für Postal Gold, einer Beteiligung von Rocket Internet. Hier verantwortete er insbesondere das Performance-Marketing mit Fokus auf die Kanäle Online, TV und Print. Im Jahr 2011 gründete er Wine in Black, den führenden Online-Shop für Premium-Weine. Bis Anfang 2018 war er Geschäftsführer des Unternehmens und erreichte mit rund 40 Mitarbeitern einen zweistelligen Millionenumsatz in fünf europäischen Ländern. Dabei setzte er auf eine konsequente Kundenorientierung und technologische Ausrichtung des Unternehmens.

„Mister Spex hat in den vergangenen zehn Jahren die Art, wie man Brillen kauft, revolutioniert und vereinfacht“, sagt Christian Hoya. „Ich freue mich, gemeinsam mit meinen neuen Kollegen diesen Weg weiter zu gehen und neue Impulse zu setzen. Besonders spannend finde ich bei Mister Spex die Kombination aus datengetriebenem Brand- und Performance-Marketing, bei dem immer der Kunde im Mittelpunkt steht.“

„Wir freuen uns, dass Christian Hoya gemeinsam mit uns die Marke Mister Spex weiter vorantreibt und unsere Leidenschaft für kundenorientiertes und agiles Marketing teilt. Mit ihm haben wir den optimalen Nachfolger für Jens Reich als CMO gefunden. Gleichzeitig möchten wir uns auch bei Jens Reich für seine tolle Arbeit bedanken und wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft in den USA“, sagt Mirko Caspar.