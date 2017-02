Mister Spex: Neuer Offline-Store eröffnet

Online-Optiker eröffnet zweiten Berliner Store

Knapp ein Jahr nach der Eröffnung des ersten Ladengeschäfts im Alexa-Shopping-Center am Alexanderplatz eröffnete Mister Spex am 24. Februar seinen zweiten Store in Berlin. Der neue Laden liegt in der Steglitzer Schloßstraße. Sie ist mit vier modernen Einkaufszentren sowie einer großen Bandbreite an qualifizierten Fachhandelsgeschäften das pulsierende Zentrum des Berliner Bezirks Steglitz-Zehlendorf und mit 200.000 Quadratmetern Verkaufsfläche die zweitwichtigste Shoppingmeile der Hauptstadt. Wurde für den ersten Offline-Store von Mister Spex ein Shopping-Center gewählt, so hat sich Mister Spex bei seinem zweiten Berliner Geschäft bewusst für einen Standort an der Hauptstraße entschieden.

„Der Erfolg unseres ersten Stores im Alexa hat den Grundstein für weitere Store-Eröffnungen gelegt. Mit der Schloßstraße haben wir eine hochfrequentierte Lage im Berliner Süden gefunden, um unser Erfolgskonzept im stationären Handel mit einem alternativen Standortkonzept zu testen und weiter auszubauen“, erklärt Jens Peter Klatt, Vice President Multichannel bei Mister Spex, die Entscheidung.

Das Interieur des neuen Stores in der Schloßstraße trägt die gleiche Designhandschrift wie der innovative Store im Alexa, der bereits ein halbes Jahr nach seiner Eröffnung mit dem renommierten Red Dot Award ausgezeichnet wurde.