Mister Spex: Neuer Service im Angebot

Kundeneigene Brillen werden neu verglast

Mister Spex erweitert sein Angebot um eine zusätzliche Dienstleistung: die Verglasung kundeneigener Brillen. Diese werden in der eigenen Meisterwerkstatt in Berlin bearbeitet, so dass eine fortwährende Qualitätssicherung gewährleistet und die Bestellung innerhalb von 5 – 13 Tagen realisiert und an den Kunden zurückgeschickt werden kann.

Die Produktpalette der bei der Neuverglasung eingesetzten Gläser umfasst ausschließlich Kunststoffgläser führender Hersteller wie Seiko Optical, Hoya Lens und Essilor. Der Service wird bereits ab 49,95 Euro angeboten und beinhaltet zwei Qualitätsgläser, da nur so ein einwandfreies Gesamtergebnis garantiert werden kann. Sollte der Kunde mit seiner neu verglasten Brille dennoch nicht zufrieden sein, kann diese im Rahmen der 30 Tage Geld-zurück-Garantie an Mister Spex zurückgeschickt werden.

Zur Ermittlung der exakten Werte geht der Neuverglasung ein kostenloser Sehtest voraus, den die Kunden in den Mister Spex Stores sowie bei den über 500 Partneroptikern vor Ort durchführen lassen können. Die neue Dienstleistung kann sowohl offline in den Mister Spex Stores als auch online, über den Mister Spex Trusted Shop bestellt werden und ist für Kunden aus Deutschland und Österreich verfügbar.