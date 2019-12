Mister Spex: Neuer Store in Karlsruhe

Zweiter Store in Baden-Württemberg

Vor zwei Wochen eröffnete Mister Spex in Stuttgart seinen ersten Store in Baden-Württemberg. Am Donnerstag folgte mit einem Geschäft in Karlsruhe bereits die zweite Niederlassung im Bundesland. Der neue Laden bietet Kunden auf einer Verkaufsfläche von mehr als 88 m² eine vielseitige Auswahl aus über 800 Brillen- und Sonnenbrillenmodellen. Der Store befindet sich im Shopping-Center Ettlinger Tor in der Karl-Friedrich-Straße 26.

„Nachdem wir bislang im Süden Deutschlands kaum vertreten waren, bauen wir unser Store-Angebot nun kontinuierlich aus“ sagt Jens Peter Klatt, Vice President Multichannel bei Mister Spex. „Mit dem Ettlinger Tor als beliebtes Einkaufszentrum mit mehr als 130 Geschäften haben wir den idealen Standort, um die Bewohnerinnern und Bewohner Karlsruhes für unser vielseitiges Sortiment, die Fachexpertise und den Spaß am Brillenkauf zu begeistern. Dabei finden wir in der Studentenstadt Karlsruhe vor allem auch die jüngeren Zielgruppen spannend, bei denen wir bereits etabliert sind und eine starke Markenbekanntheit haben.“

Mit dem neuen Geschäft betreibt Mister Spex in Deutschland inzwischen insgesamt 18 eigene Stores.