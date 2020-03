Mister Spex: Neues Geschäft in Leipzig eröffnet

Meilenstein erreicht

Mister Spex eröffnete am 27. Februar 2020 in Leipzig sein erstes Geschäft in Sachsen. Der neue Laden befindet sich im Stadtzentrum in der Grimmaischen Straße in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof und direkt neben der Universität Leipzig. Die Wahl fiel auf diesen Standort, da es sich um eine beliebte Einkaufsstraße handelt, und durch die Lage nahe der Universität auch eine jüngere Zielgruppe angesprochen wird.

Der neue Store bietet Kunden auf über 120 m² Verkaufsfläche eine vielseitige Auswahl aus mehr als 700 Brillen und Sonnenbrillen.

„Wir freuen uns, in Leipzig unseren ersten Store in Sachsen zu eröffnen“ sagt Jens Peter Klatt, Vice President Multichannel bei Mister Spex. „Wir haben hier bereits mehrere tausend zufriedene Kunden und damit eine hohe Markenbekanntheit. Leipzig als junge und weiter aufstrebende Stadt verkörpert zudem alles, was unsere Berliner Herkunft auch widerspiegelt. Genau wie auch im Online-Shop und unseren anderen Geschäften, werden wir unseren Leipziger Kunden zeigen, dass der Brillenkauf bei Mister Spex weder kompliziert noch mühselig ist. Bei uns tragen Kunden ihre Brille mit Selbstbewusstsein und Freude, da wir augenoptische Expertise einfach und zugänglich machen.“

Nachdem Mister Spex im Februar 2016 das erste Geschäft im Berliner Einkaufszentrum Alexa eröffnete, betreibt das Unternehmen in Deutschland inzwischen insgesamt 20 eigene Stores. Die Anzahl wird sich in den kommenden Monaten deutlich erhöhen, langfristig sind auch weitere Läden in Sachsen geplant.