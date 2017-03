Mister Spex: Offline-Store-Konzept mit iF Design Award ausgezeichnet

Retail-Konzept gewinnt in der Kategorie „Interior Architecture“

Nach der Eröffnung des ersten Mister Spex Stores im letzten Jahr wurde das innovative Retail-Konzept mit dem iF Design Award belohnt. Im Rahmen der 63. iF Design Award Verleihung in der Münchner BMW-Welt ging am 10. März 2017 die begehrte Auszeichnung in der Disziplin „Interior Architecture“, Kategorie „Shops/Showrooms“ an den Online-Optiker. Damit setzte sich Mister Spex gegen insgesamt 5.575 Einreichungen aus 59 Ländern durch. Für den architektonischen Entwurf und deren Umsetzung zeichnet sich die strategische Kreativagentur für Markenarchitektur Dan Pearlman verantwortlich.

„Wir freuen uns sehr über den iF Design Award. Mit unserem Store-Konzept möchten wir den Online-Kaufprozess in den stationären Handel integrieren und ein greifbares, attraktives Einkaufserlebnis schaffen. Diese Auszeichnung bestärkt uns in der weiteren Umsetzung unserer Multichannel-Strategie und der Implementierung zukünftiger Ladengeschäfte in Deutschland“, freut sich Jens Peter Klatt, Vice President Multichannel bei Mister Spex.

Seit 1954 zeichnet das International Forum Design (iF) exzellentes Design aus. Der iF Design Award wird in den Disziplinen Product, Communication, Packaging, Interior, Architecture, Service Design und Professional Concept vergeben. 58 herausragende Köpfe aus 19 Ländern bilden die Expertenjury aus den Bereichen Design, Industrie und Architektur.