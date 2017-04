Mister Spex: Premium-Eigenmarke präsentiert

Eigene Premium-Kollektion CO Optical vorgestellt

Mit der Brillenkollektion CO Optical will Mister Spex den Zeitgeist all jener auffangen, die die Brille eher als modisches Accessoire denn als neutralen Funktionsgegenstand sehen. Die Premium-Produkte der CO Optical Kollektion – 25 hochwertige Brillen und 29 Sonnenbrillen – sind unkomplizierte Begleiter einer stilbewussten Generation, die damit ihre Individualität und ihr Moderverständnis zum Ausdruck bringt.

Alle Brillenmodelle sind aus hochwertigem Kunststoff oder Metall gefertigt, als Einstärken- oder Gleitsichtbrille und in bis zu drei Wunschfarben verfügbar. Die CO Optical Sonnenbrillen sind sowohl mit als auch ohne Sehstärke erhältlich. Erstere erlauben die Wahl zwischen originalgetreuer Glasfarbe, getönten, polarisierten und selbsttönenden Gläsern.

„Bei Mister Spex sind wir davon überzeugt, dass Qualität und Individualität ein elementarer Bestandteil einer Brille sind, ebenso wie wir daran glauben, dass hochwertige Produkte und faire Preise sich nicht ausschließen dürfen“, erläutert Mirko Caspar, Geschäftsführer von Mister Spex. „Mit CO Optical möchten wir trendbewussten Menschen die Chance bieten, ihre Brille jederzeit auf den eigenen Look abzustimmen.“

Die CO Optical Kollektion ist ab sofort unter http://www.misterspex.de/co-optical erhältlich.