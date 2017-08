Mister Spex: Store in Bochumer Einkaufsmeile eröffnet

Fünftes Geschäft in Bochum eröffnet

Das jüngste Ladengeschäft des Online-Optikers befindet sich an einer belebten, halbüberdachten Fläche des Bochumer Ruhrparks und reiht sich harmonisch in die bunte Shoplandschaft des Einkaufszentrums ein, das für seine Qualität und den vorbildlichen Kundenservice mit einem 4-Sterne-Label ausgezeichnet wurde.

„Seit seiner Wiedereröffnung nach der rund anderthalbjährigen Umbauphase im Jahr 2015 präsentiert sich der Ruhrpark von einer gänzlich neuen, beeindruckend modernen Seite und hat uns als möglichen Standort für einen weiteren Mister Spex Store direkt angesprochen“, erläutert Jens Peter Klatt, Vice President Multi-Channel bei Mister Spex, die Entscheidung für den Standort. „Bochum ist neben unserem Store im Centro Oberhausen ein wichtiger Anlaufpunkt für unsere Kunden im Ruhrgebiet.“ Der Store ergänzt außerdem die erfolgreiche Multi-Channel-Strategie von Mister Spex um einen weiteren Standort in NRW.

Auch in Bochum setzt Mister Spex beim Interior Design auf das bewährte Konzept vom Marken- und Architekturbüro Dan Pearlman, das sich für den optischen Auftritt der Läden verantwortlich zeichnet.. Das Designkonzept wurde bereits 2016 mit dem renommierten RedDot Award, einem der wichtigsten internationalen Designpreise, ausgezeichnet und konnte jüngst auch die Jury des POPAI D-A-CH Awards von sich überzeugen. Erst im vergangenen Monat wurde den Berlinern der silberne Indianer in der Kategorie „Visual Merchandising, Retail Design, Ladenbau, Shop in Shop Systeme und Flagship Stores“ verliehen