Mister Spex: Store in Erfurt eröffnet

Onlileoptiker eröffnet weiteres Geschäft

In Erfurt eröffnete Mister Spex einen weiteren Store. Erst vergangene Woche ging im Main-Taunus-Zentrum nahe Frankfurt das siebte Geschäft des Onlineoptikers an den Start. Der jüngste stationäre Laden in Thüringen bietet seinen Kunden auf einer Verkaufsfläche von 119 m² über 1.200 Brillen und Sonnenbrillen in der Auslage und gleichzeitig Zugriff auf das gesamte Online-Sortiment mit mehr als 9.000 Modellen von über 70 Marken. Sechs Mitarbeiter, darunter drei Augenoptiker, stehen den Kunden in Erfurt für eine persönliche Fachberatung sowie für kostenlose Services wie Sehtests und Brillenanpassungen vor Ort zur Verfügung.

„Bei der Wahl unserer Standorte sind uns stark frequentierte und beliebte Lagen besonders wichtig“, erklärt Jens Peter Klatt, Vice President Multichannel bei Mister Spex. „Das war auch ausschlaggebend für unseren neuen Store in Erfurt. Die Lage punktet durch die unmittelbare Nähe zum zentralen Platz Anger. Wir sind uns sicher, dass wir das bereits vorhandene vielseitige Angebot in Thüringens Hauptstadt durch unser großes Produktportfolio zum besten Preis-Leistungsverhältnis und die ausgezeichnete Servicequalität ideal ergänzen.“