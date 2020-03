Mister Spex: Weiter auf Wachstumskurs

Nils Vortmann wird Vice President Omnichannel Excellence

Zum 1. März 2020 hat Nils Vortmann bei Mister Spex die neu geschaffene Position als Vice President (VP) Omnichannel Excellence übernommen. Zuvor verantwortete er im Unternehmen als Head of Business Development bereits den deutschlandweiten Ausbau der Mister Spex Stores mit. Zukünftig liegt sein Fokus zusätzlich auf der internen strategischen Steuerung sowie der noch engeren Verzahnung der On- und Offline-Vertriebskanäle.

Nils Vortmann verfügt über mehr als 10 Jahre Berufserfahrung im Retail- und Consumer-Bereich. In der Rolle als VP Omnichannel Excellence stößt Nils Vortmann neu zum Management-Team von Mister Spex und berichtet in dem neu geschaffenen Bereich direkt an Geschäftsführer Dr. Mirko Caspar. Gemeinsam mit Jens Peter Klatt, bisheriger Vice President Multichannel, treibt Vortmann die stationäre Expansion bei gleichzeitiger Integration in das bisherige Kerngeschäft voran. Klatt wird sich fortan als VP Retail noch stärker dem Ausbau der stetig wachsenden Vertriebsorganisation widmen.

Nils Vortmann kam Anfang 2019 von Oliver Wyman zu Mister Spex, wo er zuvor als Principal in der Retail & Consumer Goods Practice tätig war. Kernthemen, die er verantwortete, waren unter anderem die Bereiche Commercial Excellence und Digitalisierung im Handel. Dabei war er für die Märkte Deutschland, Zentral-, Nord- und Osteuropa zuständig. Der gebürtige Berliner studierte Wirtschaftsingenieurwesen an der Technischen Universität Berlin und erlangte 2010 seinen Abschluss als Diplom-Ingenieur. Zudem schloss er seinen MBA mit summa cum laude an der Salisbury University im US-Bundesstaat Maryland ab.