Mister Spex: Weitere Expansion in Schweden

Partneroptiker-Programm und Kontaktlinsen-Abo gestartet

Mister Spex weitet seinen Multichannel-Ansatz international weiter aus und bietet das erfolgreiche Partneroptiker-Konzept ab sofort auch in Schweden an. Bisher können Kunden in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden bei über 500 Partneroptikern bereits auf Dienstleistungen wie kostenlose Sehtests und Brillenanpassungen zurückgreifen.

Die Zusammenarbeit mit stationären Optikern startet in Skandinavien mit 17 Partnern und soll bis Ende des Jahres kontinuierlich ausgebaut werden. Die ersten Partneroptiker befinden sich mehrheitlich im Großraum der städtischen Ballungszentren rund um Stockholm und Göteborg. Seit Mitte März profitieren damit auch schwedische Mister Spex-Kunden bei den Partnern vor Ort von vielfältigen kostenlosen Services wie Sehtests oder Brillenanpassungen. Die jährliche Untersuchung für Kontaktlinsen sowie deren Anpassung sind ebenfalls möglich.

Seit Ende Februar bietet Mister Spex in Schweden bereits einen zusätzlichen neuen Service an: Kunden können Kontaktlinsen abonnieren und sich in einem gewünschten Intervall liefern lassen. Mister Spex plant, die Funktionalität des Abonnements kontinuierlich auszubauen und auch in weiteren Ländern anzubieten.

Nils Rådström, Managing Director und CEO Nordics bei Mister Spex, sieht die aktuellen Entwicklungen des Geschäftsmodells in Schweden als wichtige Erweiterung des Service-Angebots: „Die Zusammenarbeit mit stationären Optikern vor Ort ermöglicht uns, für Kunden die Erfahrung des Online-Brillenkaufs um relevante Services zu ergänzen. Dadurch können wir auch unseren schwedischen Kunden den besten Kaufprozess aus Online und Offline bieten. Das Programm soll ebenso dazu beitragen, eventuelle Hemmschwellen bei potentiellen Neukunden zu beseitigen, die mit Online bisher wenig vertraut sind und auf den Service vor Ort nicht komplett verzichten wollen. Zudem bietet auch unser neues Abo-Modell für Kontaktlinsen zahlreiche Vorteile: Es ermöglicht unseren Kunden einen einfachen und bequemen Nachbestellprozess.“

Seit dem Start des Partneroptiker-Programms 2011 in Deutschland wurde die Zusammenarbeit erfolgreich auf Österreich (2014), die Schweiz (2015) und die Niederlande (2016) ausgeweitet. Die Expansion nach Schweden ist der nächste Schritt beim kontinuierlichen Ausbau des Netzwerks im Sinne des umfassenden und internationalen Multichannel-Konzepts von Mister Spex.