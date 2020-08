Mister Spex: Zweiten Store in Hamburg eröffnet

Auf Omnichannel-Erfolgskurs an der Elbe

Am Dienstag eröffnete Mister Spex seinen neuen Store in Hamburg Ottensen. Dies ist bereits der zweite Standort des Omnichannel-Optikers in der Hansestadt, im September 2019 ging der erste Hamburger Store im Alstertal-Einkaufszentrum (AEZ) an den Start. Deutschlandweit betreibt das Unternehmen damit mittlerweile 32 eigene Stores.

„Wir freuen uns, in Hamburg bereits unseren zweiten Store zu eröffnen”, sagt Jens Peter Klatt, Vice President Retail. „Die Hansestadt bietet ein starkes Optikumfeld, da sind wir natürlich an vorderster Front dabei. Darüber hinaus haben wir hier viele treue Bestandskundinnen und -kunden. In Zukunft planen wir deshalb, in Hamburg noch weitere Standorte zu eröffnen.“

Klatt erläutert weiter: „Im Rahmen der Corona-Pandemie ist auch die Diskussion um die Zukunft des Einzelhandels wieder stärker geworden. Die Innenstädte kämpfen mit zunehmender Verödung und Leerständen, während der Online-Handel boomt. Wir glauben aber an die Zukunft der Innenstädte und setzen daher auf ein Omnichannel-Konzept, das neben dem Online-Shop auf eigene Stores und Partneroptiker setzt.”

Der neue Standort ist zentral gelegen und befindet sich in der Ottenser Hauptstraße. Mit über 120 qm Verkaufsfläche ist er einer der größten Mister Spex-Stores und bietet mehr als 1.000 Brillen und Sonnenbrillen. Gleichzeitig haben Kundinnen und Kunden vor Ort Zugang auf das gesamte Online-Sortiment mit über 10.000 Modellen von mehr als 100 Marken. Darunter befinden sich Designerklassiker genauso wie angesagte Independent-Label und beliebte Eigenmarken.