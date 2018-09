Mittelstand: Startschuss für 26. Top 100-Runde

Innovationsführer in drei Größenklassen gesucht

Top 100 sucht wieder die Innovationsführer des deutschen Mittelstands. Zum 26. Mal haben Unternehmen in drei Größenklassen die Möglichkeit, in einem wissenschaftlich unabhängigen Verfahren ihre Innovationskraft unter Beweis zu stellen. Die von Prof. Dr. Nikolaus Franke als wissenschaftlichem Leiter entwickelte Systematik räumt dabei produzierenden und dienstleistenden Unternehmen dieselben Chancen ein und berücksichtigt auch die jeweiligen Unternehmensgrößen. Franke und sein Team prüfen dabei rund 120 Parameter.

„Wir untersuchen einerseits die schon realisierten Innovationserfolge und andererseits die Ausgestaltung des Innovationsmanagements, die fast noch wichtiger ist. Denn der Grad der Professionalität des Innovationsmanagements erlaubt eine Einschätzung des künftigen Innovationspotenzials“, erläutert Franke zum Start der neuen Runde.

Dieses Innovationspotenzial macht das Top 100-Siegel, das die Unternehmen im Erfolgsfall zeitlich und räumlich unbegrenzt nutzen dürfen, auf den ersten Blick sichtbar – gerade auf dem Arbeitsmarkt, auf dem viele als Hidden Champions mit großen, bekannten Namen um die besten Fachkräfte konkurrieren.

Für den Wissenschaftsjournalisten und Mentor des Top 100-Wettbewerbs, Ranga Yogeshwar, liegt in der Sichtbarkeit der mittelständischen Qualitäten ein großer Wert: „Ein Unternehmen ist nur dann für die Zukunft gerüstet, wenn es bereit ist, sich kontinuierlich zu verändern. Wir brauchen eine umfassende Kultur des Neuen, in der Stabilität durch Wandel entsteht und nicht durch Stagnation. Diese Kultur des Neuen tragen die Top 100 in wunderbarer Weise in die Öffentlichkeit und motivieren damit andere, ihnen zu folgen.“

Mittelständische Unternehmen können sich noch bis zum 31. Oktober 2018 unter www.top100.de bewerben. Die Preisverleihung findet am 28. Juni 2019 statt.