MODO: Brillen für Kinder in Not

Hilfsaktion eines Fassungsherstellers

Seit einigen Jahren ist der Brillenhersteller MODO für sein soziales Engagement und seine Nachhaltigkeit bekannt. Im letzten Jahr reiste CEO Alessandro Lanaro gemeinsam mit Vertretern der Seva Stiftung nach Indien um zu sehen, welche Auswirkungen die Aktion „Buy a frame - help a child see“ auf die augenmedizinische Versorgung vor Ort hatte. Dabei schaute er sich vor allem Schulen und Krankenhäuser an, in denen durch die Aktion „Buy a frame - help a child see“ Screenings und Operationen durchgeführt werden können und Kinder die notwendige Brille erhalten.

„ Ich war sehr aufgeregt also ich nach Indien um ein Teil der Helfer für Bedürftige zu sein. Ich glaube daran direkt auf die Menschen zuzugehen und die Erfahrungen mit unserem Hilfsprogramm aus erster Hand zu erfahren. Nur so können wir lernen, wie wir in Zukunft noch besser helfen können.“ Alessandro Lanaro, CEO von MODO.

Das Programm konnte bis jetzt 200 000 Kindern zu besserem Sehen verhelfen. MODO arbeitet daran, noch vielen weiteren Bedürftigen zu helfen, denn Sehen bedeutet Bildung und bietet den Kindern damit schlussendlich auch einen Blick in eine bessere Zukunft.