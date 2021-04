Modo: Titanium-Kollektion gewinnt Designpreis

Red Dot Award für herausragende Designqualität vergeben

Die R 1000 + Titanium-Kollektion von Modo Eyewear wurde mit dem renommierten Red Dot Award in der Kategorie „Product Design 2021“ ausgezeichnet. Mit mehr als 18.000 Einreichungen ist der Red Dot Award heute einer der größten und anerkanntesten Designwettbewerbe der Welt und gilt als internationales Siegel für herausragende Designqualität.

Mit dem langlebigen Formgedächtnispolymer als Material und originellen Details wie versteckten schraubenlosen Scharnieren und einer neuen zweischichtigen Farbgebung konnten die rund 50 internationalen Fachjuroren überzeugt werden.

Die R 1000 + Titanium wird ab dem 21. Juni in der Online-Ausstellung auf der Red Dot-Website zu sehen sein. Dieses Datum markiert auch den Beginn der Red Dot Design Week, in der die Kollektion im Red Dot Design Museum in Essen ausgestellt wird.