MPG&E: 20. Geburtstag

Jubiläum in Zeiten von Corona

Die norddeutschen Kontaktlinsenexperten von MPG&E feiern ihren 20. Geburtstag. Im Sommer 2000 wagten mutige Unternehmer und Branchenexperten gemeinsam die Gründung der MPG&E Handel und Service GmbH – mit einem neuen Unternehmenskonzept, mit neuen Produktmarken und internationalen Lieferanten. Heute zählt MPG&E laut einer „markt intern“-Umfrage unter Kontaktlinsenexperten zu den fünf besten Kontaktlinsenunternehmen in ganz Deutschland.

Geschäftsführer und Mitgründer Gerhard Eißing blickt stolz auf zwei Jahrzehnte Firmengeschichte zurück: „Wir haben mit viel Kompetenz, Engagement und Kreativität erreicht, das erfolgreiche mittelständische Kontaktlinsenunternehmen zu werden und zu bleiben, das wir immer sein wollten. Dafür geht ein Riesendank an alle, die dazu beigetragen haben: Neben unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – zehn davon sind schon seit unserem Start an Bord – und unseren Lieferanten aus aller Welt sind das natürlich vor allem die vielen Augenoptiker und Augenärzte, die uns Tag für Tag ihr Vertrauen schenken. Nur mit und dank ihnen können wir seit zwei Jahrzehnten erfolgreich am Kontaktlinsenmarkt bestehen.“

Für MPG&E ist es wegen des 20. Geburtstags ein besonderes Jahr – und zwar in vielerlei Hinsicht: „Unser Jubiläumsjahr hatten wir uns natürlich ganz anders vorgestellt. Denn wir wollten es so gestalten, wie es Anfang des Jahres auf der Opti in München begonnen hatte: ausgelassen und erfolgreich. Jetzt hält uns ein Virus in Atem und hat alle unsere Jubiläums-Planungen zunichte gemacht. Wegen der gesundheitlichen Risiken durch Corona haben wir schweren Herzens alle geplanten Feierlichkeiten abgesagt,“ wie MPG&E-Geschäftsführer Fabian Hasert bedauert.

Trotz der derzeitigen Einschränkungen blicken Hasert und Eißing aber optimistisch in die Zukunft: „In den letzten zwei Jahrzehnten standen wir immer wieder vor unterschiedlichsten Herausforderungen. Wir werden zusammen mit unseren Partnern, den Augenoptikern und Augenärzten, auch die Corona-Krise meistern und uns gemeinsam weiter für den Erfolg der Kontaktlinse in Deutschland einsetzen.“