MPG&E: Geschäftsführer verlässt das Unternehmen

Jérôme Kuzio verlässt MPG&E

Zum 30. September hat MPG&E-Geschäftsführer Jérôme Kuzio das Unternehmen aus persönlichen Gründen und auf eigenen Wunsch verlassen. Er kehrt in die Nähe von Frankfurt zurück, wo er sich einer neuen beruflichen Herausforderung stellt.

„Wir respektieren und bedauern die Entscheidung von Jérôme Kuzio gleichermaßen“, so Ko-Geschäftsführer Gerhard Eißing. „Jérôme Kuzio hatte sich bestens in seine Aufgaben bei MPG&E eingefunden und unserem Unternehmen positive Impulse gegeben.“

Die Geschäftsführungsaufgaben von Jérôme Kuzio übernehmen ab Oktober Gerhard Eißing und Fabian Hasert, der bereits seit Mai diesen Jahres Teil des MPG&E-Geschäftsführerteams ist. Für Kontinuität wird auch Senior-Produktmanagerin Anja Clages sorgen, die seit Mai eine wertvolle Verstärkung des MPG&E-Teams darstellt. Sie wird sowohl bei der zukunftsorientierten Gestaltung des Produkt-Portfolios als auch im MPG&E-Vertrieb und -Marketing eine verantwortliche Position einnehmen. Durch ihre langjährige Präsenz am augenoptischen Markt verfügt Clages über ausgezeichnete Fach- und Branchenkenntnisse.

Den mit Jérôme Kuzio gemeinsam eingeschlagenen Kurs will MPG&E auch in Zukunft und mit besonderem Fokus auf die Wünsche seiner Kunden weiter verfolgen und ausbauen.