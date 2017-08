MPG&E hat neue Vertriebsleiterin

Anja Flick seit August dabei

Die erfahrene Vertriebsexpertin Anja Flick verstärkt ab sofort das MPG&E-Team als Vertriebsleiterin für die Produktbereiche Kontaktlinsen und Kontaktlinsenpflege. In ihrer neuen Position koordiniert sie sowohl den MPG&E Vertriebsinnen- als auch -außendienst. Zuletzt war Flick Vertriebs-Chefin bei einem norddeutschen Kontaktlinsenhersteller. Mit dem Wechsel zu MPG&E bleibt sie der augenoptischen Branche also treu. Ihre Kompetenzen im Bereich Vertrieb hat Anja Flick über 20 Jahre an verschiedenen Stationen in deutschen und international agierenden Unternehmen sehr erfolgreich unter Beweis gestellt. Die Diplom-Betriebswirtin über ihren Wechsel: „Ich freue mich schon sehr auf meine neue Aufgabe und darauf, die MPG&E-Kunden und das gesamte Team kennenzulernen.“

Im Zentrum der Arbeit von Anja Flick wird der systematische Ausbau des MPG&E-Konzepts „Kunde im Fokus“ auf der Vertriebsseite stehen. Es hat zum Ziel, mit jedem MPG&E-Kunden in seinem Umfeld und gegenüber dem Internet eine unverwechselbare Positionierung im augenoptischen Bereich zu erarbeiten. MPG&E bietet dafür eine große Produktvielfalt, umfangreiche fachliche Services und vielfältige Weiterbildungsoptionen an. Langfristig will

das Unternehmen dadurch zur Festigung der Position des Einzelhandels am Kontaktlinsenmarkt beitragen.