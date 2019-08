MPG&E: Neue Gebietsverkaufsleiterin

Julia Onegin übernimmt Gebietsleitung

Nach dem MPG&E-Motto „An Ihrer Seite“ betreut die 32-jährige Augenoptik-Meisterin Julia Onegin MPG&E-Kundinnen und -Kunden in Rheinland-Pfalz und Südhessen kompetent und serviceorientiert in Sachen Kontaktlinsen als Gebietsverkaufsleiterin.

Die Bedürfnisse des augenoptischen Fachhandels kennt Julia Onegin aus eigener Erfahrung: Sie blickt auf eine vierzehnjährige Karriere in der Augenoptik zurück und verfügt über fundierte Kenntnisse in der Produktberatung und Anpassung von Kontaktlinsen. Als stellvertretende Betriebsleiterin in einem Augenoptikunternehmen mit sieben Filialen lernte sie außerdem von Kundenkontakt und Verkauf bis hin zur Unternehmenskommunikation alle wichtigen Abläufe im augenoptischen Betrieb kennen und managen.

Die neue Gebietsverkaufsleiterin wird in augenoptischen Unternehmen und augenärztlichen Praxen das Premium-Kontaktlinsenvollprogramm von MPG&E anbieten und den Ausbau des Kontaktlinsengeschäfts unterstützen. Ihre Kompetenz und das umfangreiche Produkt- und Serviceportfolio von MPG&E wird sie dabei ganz in den Dienst des unternehmerischen Erfolgs ihrer Kundinnen und Kunden stellen.