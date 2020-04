MPG&E: Neue Handhygiene für unterwegs

Neues Hygieneprodukt eingeführt

In Zeiten wie diesen sind gut gereinigte Hände noch wichtiger als sonst – aus diesem Grund bietet MPG&E seinen Augenoptikpartnern eine neue Lösung für die Handhygiene an.

„Wir bieten OmniGerm-Handhygiene ab sofort unseren augenoptischen Partnern an, die bisher noch nicht von Schließungen betroffen sind. Sie haben so die Möglichkeit, ihren Kunden ein interessantes Produkt anzubieten, das in diesen unruhigen Zeiten sicher stark nachgefragt wird. So wollen wir einen kleinen Beitrag dazu leisten, Umsatzrückgänge ein wenig auszugleichen“, so Hasert weiter.

Damit Augenoptiker vor Ort auf die neue Handhygiene hinweisen können, legt MPG&E jeder OmniGerm-Bestellung einen ablösbaren Schaufenster­aufkleber bei.